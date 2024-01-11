سياسي إسرائيلي يكشف مخطط الاحتلال تجاه مستقبل غزة: سنبقى في القطاع

فجَّر أرييه درعي، رئيس حزب شاس الإسرائيلي، الذي يشارك بانتظام في مناقشات مجلس الوزراء الحربي، مفاجأة مساء اليوم الخميس عن المخطط الخبيث للاحتلال الإسرائيلي لمستقبل قطاع غزة بعد انتهاء القتال.

ستكون هناك قوة أخرى يمكننا التعايش معها

ونقلت صحف عبرية تصريحات السياسي الإسرائيلي المتطرف لراديو إسرائيلي قال فيها إن دولة الاحتلال تعتزم الاحتفاظ بقوات كبيرة في غزة لسنوات حتى نتأكد من ردع ما وصفه بـ«التهديد»، مضيفًا «إزالة التهديد تعني أن قادة حماس لم يعد لهم وجود، وقواتهم المسلحة لم تعد موجودة، وأنه ستكون هناك قوة أخرى، قوة يمكننا التعايش معها»، على حد زعمه.

لن نثق بقوة متعددة الجنسيات

وتابع مستعرضا المخطط الإسرائيلي «لن نثق بقوة متعددة الجنسيات أو عربية، الجيش سيبقى في القطاع لضمان أمنه بشكل أو بآخر» حسبما نقلت صحيفة «هآرتس».

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية فان الزعيم السياسي المتطرف هاجم السلطة الوطنية الفلسطينية، قائلا «لقد رأينا اليوم في لاهاي كيف يستغلون كل بيان».

ويشن جيش الاحتلال عدوانًا على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس أسفر عن استشهاد واصابة عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.