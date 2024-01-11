وزارة العدل بجنوب أفريقيا: لدينا أدلة كثيرة بشأن جرائم إسرائيل في غزة

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ متحدث وزارة العدل بجنوب أفريقيا، كريستيين فيري، قال إنَّ بلاده لديها الحجج والأدلة والبراهين الكثيرة في دعواها أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل بقطاع غزة.

فلسطين لها الحق في الحصول على حريتها

وتابعت القناة في نبأها العاجل، أنَّ فيري، أكد في تصريحاته لـ«القاهرة الإخبارية»: «نتبع المبادئ والقواعد المنظمة للقوانين الدولية، وفلسطين لها الحق في الحصول على حريتها».

واستطرد متحدث وزارة العدل بجنوب أفريقيا: «ندعو الدول إلى تقديم مزيد من الدعم لموقفنا أمام العدل الدولية لتكون هناك قضية حقيقية ضد الاحتلال».