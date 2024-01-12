مصر تواجه الكاميرون في مباراة مصيرية بتصفيات كأس العالم للسيدات

قالت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري والمسؤول عن ملف الكرة النسائية، إن مباراة منتخب مصر للناشئات أمام الكاميرون، في الدور الأخير من تصفيات كأس العالم للسيدات، والمقررة في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، مصيرية.

ويخوض منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت عشرين عامًا، مباراة الذهاب أمام نظيره الكاميرون في الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، اليوم على استاد الإسكندرية الدولي.

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفوز بهذه المباراة وبنتيجة كبيرة مهم جدًا، قبل المباراة الأخيرة مع الكاميرون يوم 21 يناير الجاري، مضيفة «نحتاج الفوز بفارق 3 أهداف مع تحقيق نتيجة إيجابية بالكاميرون، إذ تعد هذه المرحلة الأخيرة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم».

وأدى منتخب مصر الوطني للناشئات، أمس الخميس، تدريبه الأخير على ملعب استاد الإسكندرية الذي ستجرى عليه المباراة.

ووضع محمد كمال المدير الفني لمنتخب الناشئات، اللمسات الأخيرة للخطة التي سيلعب بها فريقه في تلك المباراة، واستقر على ضم 24 لاعبة، كالتالي:

- حراسة المرمى: حبيبة عماد صبري وعزة الفولي.

- خط الدفاع: نورا خالد ورودينا عبدالرسول وندى خالد وجايدا المستكاوي، وتانيا سويلم ونور عبدالواحد ولارا ماجد، وكامليا شحاتة وحبيبة بكتاش.

- خط الوسط: ملايكا فوزي وليلي زاهر وحلا مصطفى ودانا كريم وجوي عماد، حبيبة عصام ونادية رمضان وفاطمة مصطفى ومايا إيهاب.

- خط الهجوم: هنا سليمان وفرح هشام وحبيبة عمر ونورهان عاشور، وسهام شعبان ونور نهاد ومي مجدي ومنة منصور.

وحرص عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على متابعة المران وبث روح الحماس في اللاعبات اللاتي أكدن رغبتهن في تحقيق نتيجة كبيرة.

تدريبات المنتخب الكاميروني

من جهة أخرى، تدرب منتخب الناشئات الكاميروني على الملعب الرئيسي باستاد الإسكندرية، استعدادًا لمباراته مع المنتخب الوطني للناشئات، وشملت التدريبات عملية إحماء للاعبات، ثم التدريب على خطة اللعب.