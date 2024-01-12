إجراءات محافظة مطروح لمواجهة نوة الفيضة الكبرى.. رفع حالة الطوارئ

أعلنت محافظة مطروح عن رفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى، والتي تضرب البلاد في العديد من المدن المصرية في ظل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات النوة، خلال أيام عدم استقرار حالة الطقس في مطروح.

إجراءات مواجهة نوة الفيضة الكبرى

واتخذت محافظة مطروح، حزمة من الإجراءات لمواجهة نوة الفيضة الكبرى على مستوى المحافظة، اليوم، حسب محافظ مطروح اللواء خالد شعيب لـ«الوطن»، وجرى التوجيه برفع حاله الطوارئ في جميع المرافق العامة بمحافظة مطروح ومجالس المدن التابعة لها في مدينة السلوم ومدينه سيدي براني ومدينة النجيلة ومدينة مرسى مطروح ومدينة الضبعة ومدينة العلمين ومدينة الحمام وحتى مدينة سيوة، والتنسيق بين رؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية وسرعة تلقي أيه شكاوى من المواطنين والرد على جميع استفساراتهم والتعامل معها بشكل فوري والاستجابة لها، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وقطع المياه الجوفية والري للتعامل مع متغيرات الطقس.

متابعة مركز السيطرة الوطني

ويجرى متابعة مستمرة من خلال مركز السيطرة الوطني جميع أماكن سقوط الأمطار حاله سقوطها خاصة الأمطار الغزيرة والرعدية وسحبها من بؤر التجمعات في جميع المدن وعلى الطرق الدولية والسريعة ومنها طريق الإسكندرية مطروح الساحلي الدولي وطريق مطروح السلوم وطريق العالمين وادي النطرون والطرق الداخلية بمدن المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين والمسافرين عمل سيولة مرورية من خلال الدفع بفرق التدخل السريع المدربة والمعدات والمواتير وسيارات الشفط في المناطق المختلفة بنطاق المحافظة.