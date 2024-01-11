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أسامة السعيد: واشنطن تشعر بحرج شديد لعدم تحقيق الأهداف الإسرائيلية بغزة

كتب:

منى صلاح
11:47 م | الخميس 11 يناير 2024
حرب غزة- ارشيفية

حرب غزة- ارشيفية

قال الكاتب الصحفي، الدكتور أسامة السعيد، إنَّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حاول من خلال جولته الحالية في المنطقة تقديم أمر مختلف عن الجولات السابقة، وبخاصة أن الفترة الماضية شهدت تسابقا من المسؤولين الأمريكيين لزيارة المنطقة وإسرائيل.

وأضاف «السعيد»، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ العنوان العريض لهذه الزيارة هو «ماذا بعد وقف القتال؟!»، مشددًا على أن الولايات المتحدة تشعر بحرج شديد بسبب عدم تحقيق الأهداف الإسرائيلية في ظل استمرار الدعم الأمريكي المتواصل سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا.

وتابع الكاتب الصحفي: «قوات الاحتلال لا تحرك أي نتائج تذكر على الأرض سواء فيما يتعلق بتحرير الأسرى والمحتجزين والقضاء على البنية التحتية لحركة حماس وفصائل المقاومة، ولا ينتج عن المقاومة سوى سقوط المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية بقطاع غزة، وهذا يمثل حرجا أخلاقيا للولايات المتحدة أمام العالم».

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بقلم منى صلاح