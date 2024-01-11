سياسي أمريكي: الاحتلال الإسرائيلي اعتاد استخدام «كارت حل الدولتين» في كل مأزق

قال الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية والمحلل السياسي، إن هناك مجموعة من النقاط ركز عليها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للمنطقة، من أبرزها إعلانه أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ثابت ومستمر.

الاحتلال يستخدم كارت حل الدولتين للخروج من مأزق

وأضاف «عفيفي»، في حوار عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية إيمان الحصري، ضمن برنامج «مساء dmc»، مساء اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي، حرص خلال جولته، على تأكيد ما يسميه «حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، لافتاً إلى أن بلينكن طرح أيضاً حل الدولتين، لكن الجميع أصبح على علم تام، بأن حل الدولتين هو خيار تلجأ إليه الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، للخروج من أي مأزق.

الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوة جادة لحل الدولتين

وأكد عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي أن الإدارة الأمريكية في واشنطن، وكذلك حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يتخذا أي خطوات جادة لحل الدولتين، والتوصل إلى حل للصراع، لافتاَ إلى أنه على مدار أعوام طويلة، أيقن الجميع أن هذا «الكارت» لا يمكن تحقيقه.