وزير الرياضة ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان ملعب متعدد الأغراض بمركز شباب الخارجة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، ملعب متعدد الأغراض ترتان بمركز شباب الخارجة، بتكلفة إنشاء بلغت مليون و600 ألف جنيه، ويشمل «خماسي قدم - سلة - طائرة - تنس أرضي»، لدعم الأنشطة الرياضية واستيعاب طاقات الشباب، بحضور ضيوف المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية.

مباراة استعراضية بملعب متعدد الأغراض في الوادي الجديد

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد مباراةً استعراضية لفرق كرة الطائرة «فتيات - شباب»، وعرضًا رياضيًا متميزًا لأحد فرق مركز شباب الخارجة، وأثنى الوزير على المستوى المتميز والتدريب الجيد لأعضاء الفرق الرياضية بالمحافظة.

معرض للمنتجات التراثية واليدوية بمراكز الشباب في الوادي الجديد

كما تفقدا عددًا من المنشآت الرياضية، ومعرض المنتجات التراثية واليدوية لمراكز الشباب بالمحافظة، الذي شمل منتجات: «الكليم والسجاد، والمشغولات اليدوية، والفخار والخزف، والرسم بالرمال، ومنسوجات الصوف».

وأشاد صبحي»، بجودة المنتجات المعروضة وقدرتها على المنافسة بالمعارض المحلية والدولية.