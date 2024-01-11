كيف تختار باقة الإنترنت الأفضل بعد تطبيق الأسعار الجديدة؟

شرح علي شعبان، خبير شبكات واتصالات، كيفية اختيار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد أن أعلنت شركات الاتصالات تطبيق الأسعار الجديدة بداية من اليوم الخميس 11-1-2024 بالنسبة لشركات اتصالات مصر وأورنج وفودافون، بينما أعلنت المصرية للاتصالات عن سعر باقات الإنترنت الأرضي الجديدة في 5-1-2024 الجاري.

الإنترنت الأرضي احتياج ضرورة

وأضاف شعبان، في حديثه لـ«الوطن»، أن الإنترنت الأرضي أصبح ضرورة ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها بسبب ارتباط العملية التعلمية بالإنترنت وأن جميع المراحل التعليمية لا تستطيع الاستغناء عن الخدمة والاستعانة بها في المذاكرة.

وتابع شعبان أن الفرد يجب أن يختار باقة الإنترنت الأرضي الجديدة حسب استهلاكه ففي حالة تصفح المواقع التعليمية فإن شركات المحمول جعلت تلك الخدمة مجانيا أما في حالة تحميل بعض المواد التعليمية من على مواد غير تعليمة ليست تابعة لوزارة التربية والتعليم فأن الخدمة تكون مدفوعة أي من الباقة الخاصة بالفرد.

وأوضح خبير الشبكات أن كل فرد يستطيع تحديد احتياجاته من الإنترنت ويستطيع أيضًا التحكم في استهلاكه ومن يرغب في شراء أقل باقة 30 ميجا / بايت، يستطيع الحصول عليها من المصرية للاتصالات «وي».

باقات الإنترنت الأرضي في أورنج

- باقة تصل سرعتها إلى 30 ميجا، سعرها 160 جنيهاً، «140 جيجابايت».

- باقة تصل سرعتها إلى 30 جيجا، سعرها 225 جنيهاً، «200 جيجابايت».

- باقة تصل سرعتها إلى 30 جيجا، سعرها 280 جنيهاً، «250 جيجابايت».

- باقة تصل سرعتها إلى 30 جيجا، سعرها 325 جنيهاً، «300 جيجابايت».

باقات الإنترنت الأرضي في فودافون

- باقة تصل سرعتها إلى 30 ميجا، سعرها 160 جنيهاً، «140 جيجابايت».

- باقة تصل سرعتها إلى 30 جيجا، سعرها 225 جنيهاً، «200 جيجابايت».

- باقة تصل سرعتها إلى 30 جيجا، سعرها 330 جنيهاً، «300 جيجابايت».

اتصالات الإنترنت الأرضي في مصر

- باقة الإنترنت الأرضي Home 4G 170.. سعرها 170 جنيهاً غير شاملة الضرائب.

- باقة Home 4G 260.. سعرها 260 جنيهاً غير شاملة الضرائب.

باقات الإنترنت الأرضي في المصرية للاتصالات «وي»

باقة السوبر ميجا

- سرعة باقات Super تصل إلى 30 ميجابت/ث.

- 140 جيجابايت بـ160 جنيهًا شهريًا.

- 200 جيجابايت، 225 جنيهًا شهريًا.

- 250 جيجابايت، بـ280 جنيهًا شهريًا، أو 3220 جنيهًا سنويًا.

- 400 جيجابايت 440 جنيهًا شهريًا، 5060 جنيهًا سنويًا.

- 600 جيجابايت 650 جنيهًا شهريًا، 7150 جنيهًا سنويًا.

- 1 تيرابايت بـ1050 جنيهًا شهريًا.

باقة ماكس

- سرعة باقة MAX تصل إلى 200 ميجابت/ث بالنسبة لأسعار الإنترنت الأرضي.

- ماكس 1350 جنيهًا شهريًا، أو 13 ألفا و500 جنيه سنويًا.

باقة ميجا

- سرعة باقات Mega تصل إلى 70 ميجابت/ث

- 250 جيجابايت، بـ410 جنيهات شهريًا، و4715 جنيهًا سنويًا.

- 600 جيجابايت، بـ800 جنيه شهريًا، و8800 سنويًا.

- 1 تيرابايت، بـ1200 جنيه شهريًا، و12 ألف جنيه سنويًا.

باقة ألترا

- سرعة باقات Ultra تصل إلى 100 ميجابت/ث.

- 250 جيجابايت 540 جنيهًا شهريًا، 6210 جنيهات سنويًا.

- 600 جيجابايت بـ950 جنيهًا شهريًا، و10 آلاف و450 جنيها سنويًا.