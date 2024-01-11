«الأوقاف» تعلن موضوعات خطب شهر يناير.. ونص خطبة الجمعة غدا

حدثت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر يناير 2024م من الجمعة الثانية حتى الجمعة الأخيرة، وأكدت أن خطبة الجمعة الثانية في شهر يناير غدا، ستكون بعنوان: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» جمال المظهر والجوهر.

وتؤكد خطبة الجمعة غدا، أن الإسلام اشتدت عنايته بالحفاظ على المساجد وإبراز جمالها ورونقها، لذلك أمرت بنظافتها، وأخذ الزينة عند القدوم إليها رعاية لمكانتها وقدسيتها، فذلك من تعظيم شعائر الله تعالى في القلوب.

نص خطبة الجمعة

واستتشهدت في نص خطبة الجمعة غدا بقول الحق سبحانه: {ذلِكَ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب، ويقول سبحانه: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الله أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنَ لَهُ، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور.

واستدلت بقول الله تعالي في كتابه الكريم: "يا بني آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِين"

وذكرت أن خطبة الجمعة الثالثة في شهر يناير ستكون بعنوان: "مجتمع بلا إدمان خطوات على الطريق"، ومن المقرر أن تكون خطبة الجمعة الرابعة بعنوان: " آيات التذكير ودلالاتها في القرآن الكريم".