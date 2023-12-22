«الأوقاف» تعلن موضوعات خطبة الجمعة خلال شهر يناير

نشرت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر يناير 2024، حيث تحرص الوزارة على تحديد موضوعات الخطبة الموحدة كل أسبوع على أن تنشر خطبة الجمعة مكتوبة على موقع الوزارة الاستعانة به من الأئمة وجاءت موضوعات خطب الجمعة عن شهر يناير كالتالي:

• الجمعة الأولى : 5/ 1/ 2024 - الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل.

• الجمعة الثانية : 12/ 1/ 2024 - «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» جمال المظهر والجوهر.

• الجمعة الثالثة : 19/ 1/ 2024 - حديث القرآن الكريم عن الجبال ودلالاته.

• الجمعة الرابعة : 26/ 1/ 2024 - آيات التذكير ودلالاتها في القرآن الكريم.

وأكدت الوزارة على ضرورة أن يلتزم الأئمة وخطباء المساجد بموضوع الخطبة الموحدة على أن يتم اتباع التعليمات المشددة من الوزارة بالنسبة لوقت وموضوع الخطبة.

من ناحية أخرى من المقرر أن تقام فقرة ابتهالية وعقد البرنامج التثقيفي للطفل، ويشارك في لقاء الجمعة بالحضور عدد من المتسابقين والمحكمين وضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم ممن حضروا إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات المسابقة، والتي تنطلق يوم السبت 23/ 12/ 2023م بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يقيم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية معرضًا للكتاب بخصومات كبيرة بساحة مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

من المقرر أن تُقام المسابقة في الفترة من 23 ديسمبر إلى 27 ديسمبر 2023، في دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف المسابقة إلى تعزيز حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم مقاصده السامية. سيشارك في المسابقة نخبة من الحفاظ والقرّاء من مختلف دول العالم.