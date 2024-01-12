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5 مميزات لكبار السن أقرها القانون.. بينها تخفيض أسعار المواصلات

كتب:

سهيلة هاني
07:35 ص | الجمعة 12 يناير 2024
أصحاب المعاشات - أرشيفية

أصحاب المعاشات - أرشيفية

قدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العديد من المزايا لجميع الفئات المشمولة به، بهدف الحفاظ على حقوقهم وضمان الحصول عليها. ومن بين الفئات المهمة التي اهتم بها القانون هي فئة كبار السن الذين يتقاضون معاشات، حيث قدم لهم العديد من المزايا التي سنستعرضها في السطور التالية.

قانون التأمينات

وقال محمد عبد المجيد ، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن» إن فئة كبار السن من أصحاب المعاشات حدد لها قانون التأمينات عدد من المميزات حتى يضمن لهم راحتهم ومنها:

1-تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة.

2- تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح التابعة للدولة.

الوسائل الترفيهية

3- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

4-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.

5- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة، لأصحاب المعاشات.

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بقلم سهيلة هاني