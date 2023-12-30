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لأصحاب المعاشات.. كيفية الحصول على تمويل يصل إلى مليون جنيه من بنك مصر

كتب:

سعيد رمضان
06:57 م | السبت 30 ديسمبر 2023
تمويل يصل الي مليون جنيه من بنك مصر

تمويل يصل الي مليون جنيه من بنك مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين، أصحاب المعاشات، بالبحث عن كيفية الحصول على تمويل شخصي كبير، ويقدم بنك مصر خدماته المصرفية للأفراد بما في ذلك أصحاب المعاشات، إذ يوفر مجموعة واسعة من المنتجات المالية، بما في ذلك خيارات التمويل والقروض المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء من المعاشات.

الحصول على تمويل من بنك مصر

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية الحصول على تمويل شخصي يصل إلى مليون جنيه، لأصحاب المعاشات من بنك مصر، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة.

مميزات قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر

- تصل قيمة القرض إلى مليون جنيه.

- تصل فترة السداد إلى 10 سنوات.

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

- الإعفاء من مصاريف فتح الحساب.

- أقل مصاريف إدارية، وأقل سعر عائد.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

وأشار بنك مصر إلى أنه يجب تقديم عدد من المستندات، لأي فرع من فروع البنك، للحصول على التمويل، تتمثل في الآتي:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث.

- بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.

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بقلم سعيد رمضان