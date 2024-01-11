مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: نثمّن مرافعة جنوب أفريقيا الموثقة لجرائم الاحتلال

قال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إنَّ فلسطين تثمن مرافعة جنوب أفريقيا التي شملت توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، موضحا: «نتفق تماما مع التقييم الذي قدمه وفد جنوب أفريقيا لأسباب عديدة».

وأضاف «عوض الله»، في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ المرافعة القانونية محكمة للغاية ومعدة على نحو قانوني دقيق وكامل الملاحظات والأدلة والأبعاد القانونية، موضحاً: «نشاطر جنوب أفريقيا تقييمها الإيجابي لما حصل اليوم من تقديم مرافعة كاملة حيث بشأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل».

وتابع المسؤول الفلسطيني: «إسرائيل لا ترتكب جرائمها فقط، لكنها لا تريد أن تمنع ارتكابها بل وتحرض على ارتكابها، وبالتالي، فإن النوايا واضحة لدى نوايا المسؤولين الإسرائيليين والجنود الإسرائيليين في ارتكاب هذه الجريمة، كما أن للمحكمة ولاية على أن تنظر في هذه القضية والتدابير المؤقتة والعاجلة، كما تحدثت جنوب أفريقيا عن الحقوق التي أنتهكت لأبناء الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، كما تم تفنيد حجة الدفاع عن النفس، فإسرائيل ليس لديها حجة في الدفاع عن نفسها لأنها قوة احتلال ضد الشعب الفلسطيني».