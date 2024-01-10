«الحرية المصري»: مصر تبذل جهودا حثيثة في الوساطة منذ اندلاع حرب غزة

ثمن حزب الحرية المصري عقد القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بحضور الرئيس السيسي بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية.

وأكد الحزب في بيانه أن مصر برئاسة الرئيس السيسي تبذل جهدا كبيرا لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية في المقام الأول، ومن بعدها نسعى لعرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

القمة الثلاثية

وقال الحزب إن مصر بذلت جهودا حثيثة في الوساطة منذ اندلاع الأزمة، وهذه القمة امتداد للقيام بنفس الدور ومحاولة التهدئة بالمنطقة، خاصة بعد ضراوة القصف الإسرائيلي وتعنت المجتمع الدولي وقتل الأبرياء والأطفال والنساء على مرآى ومسمع من العالم بأكمله.

وأشار إلى أن التصعيد الجاري في غزة سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي، واستمرار الحرب سيعود بالسلب على جميع دول الجوار.