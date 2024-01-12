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مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

كتب:

فهد فكري بلوم
05:55 ص | الجمعة 12 يناير 2024
قطار - أرشيفية

قطار - أرشيفية

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم، مثل القطارات الإسبانية، والروسية أو العادية أو التالجو أو النوم تشغل الآلاف من أهالي محافظات الصعيد، خاصة مع قرب إجازة نصف العام، ورجوع الطلاب والطالبات إلى منازلهم.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم، ليتمكن محافظات الوجه القبلي التعرف على موعد كل قطار.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

وجاءت مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم بحسب ما أعلنته هيئة السكك الحديدية على النحو التالي:

- قطار القاهرة/ الأقصر «روسي» رقم «974».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

- قطار القاهرة/ سوهاج «روسي» رقم «1006».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «80».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «1004».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 9:30 صباحًا.

- قطار القاهرة/ الأقصر «روسي» رقم «160».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 12:15 ظهرًا.

- قطار القاهرة/ أسيوط «روسي» رقم «972».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 2:20 ظهرًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «188».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 6:00 مساءً.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «1014».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 6:50 مساءً.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «1012».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 8:20 مساءً.

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