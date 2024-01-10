مواعيد قطارات الصعيد القاهرة اليوم الأربعاء.. روسي ومكيف وعادي

بدأ المواطنون بالعودة إلى القاهرة من مختلف محافظات صعيد مصر خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد، وعودة الطلاب إلى الجامعات لبدء الامتحانات أو استكمالها.

وتوفر هيئة السكك الحديدية، العديد من القطارات المتنوعة المميزات ما بين العادي والتالجو والخدمة المميزة vip والمكيف والإسباني، بمواعيد مختلفة ما بين صباحا ومساء لتناسب مختلف المواطنين.

مواعيد قطارات الصعيد كل الأنواع

وتنشر «الوطن» لمتابعيها في إطار خدماتها المتعددة، مواعيد القطارات من محافظات الصعيد بداية من أسوان وصولا لمحطة رمسيس، مرورا بالأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة، وفقا لهيئة السكك الحديدية كالتالي:

-قطار رقم 981 مكيف اسبانى إتجاه أسوان القاهرة الساعة 5.30 صباحا.

-قطار رقم 2031 تالجو اتجاه خط أسوان القاهرة الساعه 7 مساء.

-قطار رقم 2007 مكيف إسباني اتجاه أسوان القاهرة الساعة 15.15 عصرا.

- قطار رقم 987 مكيف إسباني اتجاه الأقصر القاهرة الساعة 4.50 صباحا.

- قطار رقم 971 مكيف إسباني اتجاه سوهاج القاهرة الساعة 5.20 صباحا.

- قطار رقم 81 روسي اتجاه أسوان القاهرة الساعة 4.30 صباحا.

- قطار رقم 1013 روسي اتجاه أسوان القاهرة الساعة 13.50 ظهرا.

- قطار رقم 1007 عادي مختلط اتجاه سوهاج القاهرة الساعة 12.35 صباحا.

قطار رقم 2015 VIP مكيف اتجاه أسيوط إلى القاهرة الساعة 11:30 مساء.

أماكن وقوف قطارات السكك الحديدية بالصعيد

وتسير قطارات السكك الحديدية بمحافظات الصعيد تباعا لتقف بمحطات المحافظات الرئيسية مختلف القطارات، بينما القطارات الإسباني المكيفة تقف أيضا بمحطات المراكز بالمحافظات، أما القطار الروسي يقف بمختلف محطات شريط السكك الحديدية ما بين القرى والمراكز والمدن والمحافظات.