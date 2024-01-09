تشغيل 6 قطارات إضافية على خط الصعيد خلال إجازة نصف العام 

أعلنت وزارة النقل تشغيل 6 قطارات إضافية على خط الصعيد، بداية من 24 يناير الجاري، إذ تزداد الرحلات السياحية للأقصر وأسوان في إجازة نصف العام، بسبب الطقس الدافئ والشمس الساطعة، ويترتب على ذلك ازدحام القطارات.

وجاءت القطارات التي جرى تشغيلها كالتالي:

- قطار رقم 1936 مكيف أسباني مطور، من القاهرة إلى أسوان، الذي يغادر من محطة القاهرة الساعة 9:50 مساء، ليصل محطة أسوان الساعة 10:10 صباحًا.

- قطار رقم 1937 مكيف أسباني مطور من أسوان إلى القاهرة، يتحرك من محطة أسوان الساعة 6:00 مساء، ليصل محطة القاهرة الساعة 7:00 صباحًا.

- قطار رقم 1938 ثالثة روسي مكيف من محطة القاهرة حتى محطة أسوان، وموعد المغادرة من محطة القاهرة الساعة 10:40 مساء، ليصل محطة أسوان الساعة 11:55 صباحًا.

- قطار رقم 1939 ثالثة روسي مكيف من محطة أسوان حتى محطة القاهرة، وموعد المغادرة من محطة أسوان الساعة 10:35 مساء، ليصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

- قطار رقم 1940 ثالثة روسي مكيف من محطة القاهرة حتى محطة أسوان، وموعد المغادرة من محطة القاهرة الساعة 6:30 مساء، ليصل محطة أسوان الساعة 6:20 صباحًا.

- قطار رقم 1939 ثالثة روسي مكيف من محطة أسوان حتى محطة القاهرة، حيث يكون موعد المغادرة من محطة أسوان الساعة 3:00 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 3:20 صباحًا.