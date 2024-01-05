محافظ الجيزة: رفع كفاءة المناطق المحيطة بمحطة قطارات الصعيد في بشتيل

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد، ذلك المشروع المقام على مساحة 239 ألف متر مربع، أي ما يعادل 57 فدانًا، ويعد أحد المشروعات القومية والتنموية الكبيرة التي تقام على أرض الجيزة.

إزالة المخلفات من أسطح العقارات المجاورة

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن جولة المحافظ شملت متابعة المحافظ لأعمال رفع كفاءة كوبري المشاة الكائن بجوار المحطة التي تضمنت تركيب أسلاك بأسوار الكوبري ورفع كفاءة شبكة الإنارة والأرضيات، موجها بضرورة مراعاة إنشاء مجرى لتصريف مياه الأمطار.

كما تابع المحافظ أعمال تشجير ورفع كفاءة الأرصفة وأعمدة الإنارة بالقطاع المحيط بالمحطة، موجها بالتعاون مع المواطنين وإزالة المخلفات من أسطح العقارات لعدم تأثيرها على الرؤية البصرية والمظهر الجمالي.

مواكبة النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة

وكلف محافظ الجيزة بتنفيذ أعمال الرصف لعددِ من الشوارع الجانبية بمحيط المحطة في إطار خطة المحافظة لتحسين الحالة العامة للقطاع بالكامل، كما وجه باستكمال أعمال طلاء العقارات والمنشآت الخدمية الواقعة بمحيط محطة قطارات بشتيل لمواكبة النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة بالكامل مع مراعاة جودة الدهانات والالتزام بالمعايير الفنية في ذلك الشأن.

وشدد المحافظ على رئيس حي المنيرة الغربية بالرفع الفوري لكل الإشغالات أسفل محور كمال عامر بنطاق بشتيل، مؤكداً أنه من غير المسموح وجود أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام.

تحسين جودة حياة المواطنين

وخلال الجولة فاجأ مجلس إدارة جمعية أحباب الكريم الخيرية والكائنة بنفس القطاع بإهداء المحافظ درع الجمعية تقديراً لمجهوداته في تحسين جودة حياة المواطنين ومتابعته الميدانية للأعمال ومشروعات التنمية مما أثر بالإيجاب على رفع مستوى الخدمات بكافة القطاعات.