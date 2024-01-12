نموذج حجز محلات سوق الجملة الجديد بالإسكندرية.. ما المستندات المطلوبة؟

أعلنت محافظة الإسكندرية عن مواعيد البدء في حجز محلات سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب بالإسكندرية تمهيدًا لنقل أسواق الجملة بالحضرة والعامرية إليه.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية المستندات المطلوبة ونموذج الطلب للتقديم للحصول على وحدة بسوق الجملة الجديد ببرج العرب، والمخصصة للتجار المرخص لهم بسوق الحضرة وسوق العامرية.

المستندات المطلوبة

وحددت محافظة الإسكندرية الشروط والمستندات المطلوبة لحجز محل بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب حيث اشترطت في المتقدم أن يكون من التجار المرخص لهم بسوق الحضرة أو سوق العامرية مع تقديم المستندات التالية:

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والأصل للاطلاع

2- صورة سجل تجارى حديث وسار والأصل للاطلاع

3- صورة الترخيص أو التعاقد والأصل للاطلاع

4- صورة بطاقة ضريبية سارية والأصل للاطلاع

5- إيصال مرافق حديث للمحل آخر 3 شهور

6- صورة التوكيل والأصل للاطلاع

7- صورة إعلام الوراثة «حال الطلب»

8- صورة إقرار الوصاية «حال الطلب»

9- أصل إيصال سداد جدية الحجز «كارت فيزا، أو من خلال الدفع الإليكتروني على الكود المؤسسة باسم ديوان عام محافظة الإسكندرية رقم 30900101 حساب الدائنون رقم 91990447778» وللحصول على نموذج الشروط اضغط هنا

نموذج تقديم الطلب

واعدت محافظة الإسكندرية نموذج تقديم الطلب لحجز محلات سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية وللحصول على نموذج تقديم الطلب اضغط هنا.