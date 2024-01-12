رامي جمال يكشف عن موعد طرح ألبومة الجديد

كشف الفنان رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن موعد طرح ألبومه الجديد وخطته الفنية في الفترة المقبلة.

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة «وأنا بفارق» وعلق عليه قائلا: «وأنا بفارق.. بقالي أسبوع سايبكم مفرفشين وده ميرضنيش ونتقابل بعدها في غنوه عيد الحب ونحب بقي شوية والألبوم في العيد إن شاء الله.»

رامي جمال ودويتو غنائي مع زوجته

وطرح مؤخرا رامى جمال دويتو دوخناك يافراق ، الذي يجمعة بزوجتة ناريمان وكتب عنه قبل طرحة عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام : «دوخناك يا فراق، أغنية حاصلة في كل البيوت حوالينا، حبيت أغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي إن الفن يبقى هوية ليها مش احتراف».