بدأت اليوم.. 7 معلومات عن نوة الفيضة الصغرى

حذر الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، المواطنين مع بدء الساعات الأولى من اليوم الأول لنوة الفيضة الصغرى، اليوم الجمعة، والتي تشهد عدة تقلبات جوية وأمطار غزيرة، وصقيع، خاصة على المحافظات الساحلية.

7 معلومات عن نوة الفيضة الصغرى احذروها

وأوضح «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نوة الفيضة الصغرى تعد من النوات العاصفة وشديدة البرودة، والتي تكون الأجواء المناخية بها في المحافظات كالتالي:

- نوة شديدة الأمطار وتكون غزارتها على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

- تكون الرياح بها نشطة للغاية وعاصفة على السواحل الشمالية ومحافظات بحري والقناة.

- تنخفض بها درجات الحرارة بشكل كبير ما بين 4 إلى 6 درجات خاصة في أوقات الليل.

- الأمطار بها رعدية وهو الأمر الذي يستوجب عدم ارتداء الحلي أو المعادن بالنسبة للسيدات أثناء السير بالشوارع.

- تشهد حركة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط ارتفاعًا كبيرًا نظرًا لسرعة الرياح، والتي يكون ارتفاعها ما بين 3 حتى 4 أمتار، مما يؤثر على حركة الملاحة والصيد.

- تستمر نوة الفيضة على مدار 6 أيام متتالية.

- تشتد حدة سقوط الأمطار مع الأيام الثلاثة الأخيرة منها من أيام، الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء.

تحذيرات للمواطنين أثناء النوة

وأشار إلى أن الأمر يستوجب من سكان المحافظات بالوجهين البحري والقبلي، ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، وعدم فتح النوافد أثناء هبوب الرياح العاتية، أو الصعود إلى أعلى العمارات السكنية حتي لا تصاب بأي ضرر أو السقوط من أعلي.

تحذيرات لسكان المحافظات الساحلية في مصر

وحذر الدكتور «علام»، أن هطول الأمطار بغزارة سوف خلال نوة الفيضة الصغري سوف تتأثر به المدن والمحافظات الساحلية أكثر من غيرها، لافتاً أن الأمر يستوجب منهم غلق النوافد بشكل جيد نظراً لسرعة الرياح، والأمطار الشديدة، خاصة المحافظات الواقعة علي مياه البحر الأبيض المتوسط.