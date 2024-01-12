«من الدبلوم إلى الدكتوراه».. «ماهر» حفظ القرآن كاملا بالقراءات العشر

«الأحلام تتحقق بالإصرار والعزيمة»، شعار رفعه الشيخ ماهر أحمد محمد جاد، من مركز ملوي بالمنيا، حيث استطاع أن يطور مستواه التعليمي بعد حصوله على دبلوم فني تجاري وعمله سائقا، ليصل إلى الدكتوراه، كما حقق حلمه في حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر.

الالتحاق بمعهد القراءات

وقال «ماهر» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه حصل على دبلوم تجارة عام 1988، ثم عمل سائقًا على سيارة أجرة، وخلال عمله كان يمر على مكتب تحفيظ القرآن الكريم، فبدأ يميل إلى حفظ القرآن الكريم، بداية من سورة البقرة وآل عمران، حتى أكمل حفظ 10 أجزاء، ثم التحق بمعهد القراءات حينها كان عمره 20 عاما، واستمر في المعهد لمدة عامين، درس خلالها التجويد ثم تخصص في القراءات العشر، وعُين مؤذن في أحد المساجد، ثم التحق بكلية القرآن الكريم في طنطا.

الترقية في الوظائف

ودرس الشيخ ماهر في كلية القرآن 4 سنوات، وكان يحصل على تقدير امتياز في أغلب المواد الدراسية، وعقب تخرجه من الكلية تدرج في الوظائف التي عمل بها بالأوقاف، ثم درس تمهيدي ماجستير بقسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب جامعة المنيا، وكان عمره 44 عاما، وعقب ذلك حضّر رسالة ماجستير واختار بحث مقاصد القرآن عند الشيخ الشعراوي، وحصل عليها بتقدير ممتاز.

حصل على الدكتوراه عام 2023، وكان عمره 54 عاما، بعنوان «دفع التعارض عن الطاهري ابن عاشور» من خلال كتاب التحرير والتنوير، وكانت سورة البقرة نموذجا، وحصل على رسالة دكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.

وجه «ماهر» رسالة إلى الشباب بأن يصرّوا على تحقيق أهدافهم، «عندي 4 أطفال، وزوجتي ساعدتني كثيرا، وكنت أتعلم للعلم».