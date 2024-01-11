توقيع الكشف الطبي على 1698 حالة خلال قافلة طبية بمركز ملوي في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة

من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية التي نفذت بقرية قلندول بمركز ملوي، على مدار يومي 8 و 9 يناير الجاري شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن) ضمن إجراءات وقائية مشددة.

عقد ندوات تثقيف صحي لـ129 مترددا

و تم الكشف على 1698 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 305 حالة جراحة، 410 حالة أطفال، 282 باطنة، 131 نسا وتوليد، 81 أسنان، 30 تنظيم أسرة، 216 جلدية، 104 رمد، 139 أنف وأذن، وإجراء 229 تحليلاً متنوعاً، و 10 حالات أشعة عادية، و 15 حالة موجات صوتية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 115 مترددا، وخلع أسنان لـ8حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ129 متردداً.