تكريم حفظة القرآن الكريم بفروع الرواق الأزهري بكفر الشيخ

نظم الرواق الأزهري بمحافظة كفر الشيخ احتفالية لتكريم الدارسين الخاتمين لحفظ القرآن الكريم بفروع الرواق على مستوى المنطقة، اليوم الخميس، بمدرج ديوان عام منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

تكريم الدارسين الخاتمين لحفظ القرآن الكريم بفروع الرواق الأزهري

حضر الاحتفالية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والمشرف العام علي أفرع الرواق بالمحافظة، وبتواجد الدكتور محمد قطب البنا، المشرف العام على فروع أروقة الوجه البحري بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور ياسر سلامة، الوكيل الشرعي للمنطقة، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والشيخ عبد الجواد خضر، المنسق العلمي برواق القرآن بالمنطقة.

واستهلت الاحتفالية فعالياتها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقام بتقديمها الدكتور أحمد سعد، مدير إدارة الأروقة الأزهرية بكفر الشيخ، متحدثاً عن أهمية الأروقة الأزهرية وعددها وكيفية انتشارها تباعاً بمراكز ومدن المحافظة.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية: الرواق الأزهري يلقى اهتمامًا بالغًا

وخلال الاحتفال ألقى رئيس المنطقة كلمة تحدث فيها عن دور الأزهر الشريف في الحرص على تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم العلوم الشرعية والعربية، وتحفيز الدارسين على ذلك، مٌقدماً التهاني للخاتمين، لافتًا إلى أنّ الرواق الأزهري بمحافظة كفر الشيخ يلقى اهتمامًا بالغًا من كافة القائمين على العمل به، لكونه رسالة سامية، وصورة مستحدثة من الأروقة التي انطلقت مع بدايات إنشاء الجامع الأزهر الشريف.

وفي نهاية الاحتفالية جرى تقديم بعض الابتهالات بصوت الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شؤون القرآن بالمنطقة، التي نالت إعجاب الحضور، كما قدم رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية الشكر والتقدير للقائمين على العمل بفروع الرواق الأزهري وقياداته لظهوره دائمًا بالمظهر المشرف، وتم توزيع الدروع والمصاحف والهدايا الرمزية على الدارسين المتميزين ممن أتموا حفظ القرآن الكريم.