رئيس جامعة المنيا يتفقد اختبارات الفصل الدراسي الأول بكلية الطب البيطري

يواصل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إجراء جولاته التفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة؛ للاطمئنان على سيرها وانتظامها، حيث أجرى جولات للجان اختبارات الطلاب بكلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة، إلى جانب تفقده للجان اختبارات الفرق الأولى لطلاب برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة، وطلاب برنامج الدعاية والإعلان والعلاقات العامة بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال.

توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب

رافق خلال الجولة الدكتور معتز أحمد محمد عبدالرحمن، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور أبو هشيمة مصطفي، نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية لشؤون الأكاديمية، ووكلاء كلية الطب البيطري، وعمداء ومنسقي برامج الجامعة الأهلية.

وأكد رئيس الجامعة حسن انضباط العملية الامتحانية، منذ بدئها بكليات الجامعة، والحفاظ على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب، وتوافر سبل الراحة والرعاية، لأداء الطلاب امتحاناتهم.

الالتزام بالقواعد التي أعلنتها الجامعة

وشدد الدكتور «فرحات»، على مواصلة الالتزام بالقواعد التي أعلنتها الجامعة من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، والتزام الطلاب بالأماكن المحددة لهم، وكافة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، كما تابع مواصفات الورقة الامتحانية ومدى مطابقتها لمعايير الجودة، ومضمونها للمادة الممتحنة، وتغطيتها لأهدافه تحقيقاً للعدالة.