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فيلم «الحريفة» يحقق 3.7 مليون جنيه إيرادات في دور العرض خلال أسبوع

كتب:

ضحى محمد
10:53 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
فيلم الحريفة

فيلم الحريفة

يواصل فيلم «الحريفة» الحفاظ على المركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر، إذ حقق 3 ملايين و779 ألف جنيه إيرادات خلال أسبوع من طرح الفيلم في دور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن». 

أبطال فيلم «الحريفة»

يشارك في فيلم «الحريفة» عدد كبير من الفنانين، بينهم نور النبوي وأحمد غزى وكزبرة وسليم الترك وخالد الذهبي، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم «الحريفة»

تدور أحداث فيلم الحريفة حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى أخرى حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب. 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.