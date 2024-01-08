فيلم «الحريفة» يحقق أكثر من مليون جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

يواصل فيلم «الحريفة» الحفاظ على المركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعدما دخل المنافسة يوم الأربعاء الماضي، وزادت إيراداته في اليوم الرابع لعرضه.

إيرادات فيلم «الحريفة» بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم «الحريفة» يواصل احتل المركز الثالث في قائمة إيرادات أمس، بعد تحقيق مليون و12 ألف جنيه، ليواصل التقدم في مراكز القائمة.

أبطال فيلم «الحريفة»

ويشارك في فيلم «الحريفة» عدد كبير من الفنانين، بينهم نور النبوي وأحمد غزى وكزبرة وسليم الترك وخالد الذهبي، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم «الحريفة»

تدور أحداث فيلم الحريفة، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى أخرى حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.