فيلم «الحريفة» يحتل المرتبة الثالثة في السينما.. حقق 564 ألف جنيه خلال يوم واحد

يواصل فيلم «الحريفة» الحفاظ على المركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد فيلمي «أبو نسب» و«الإسكندراني»، ونال الفيلم ردود فعل إيجابية بمجرد طرحه بدور العرض.

إيرادات فيلم «الحريفة»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم «الحريفة» يواصل احتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات، وحقق أمس 564 ألف جنيه.

أبطال فيلم «الحريفة»

ويشارك في فيلم «الحريفة» عدد كبير من الفنانين، بينهم نور النبوي وأحمد غزى وكزبرة وسليم الترك وخالد الذهبي، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم «الحريفة»

تدور أحداث فيلم الحريفة، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى أخرى حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.