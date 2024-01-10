أدعية شهر رجب.. اعرف دعاء رؤية الهلال بصوت المفتي (فيديو)

يعد شهر رجب من الأشهر الحرم، والتي لها فضائل عديدة، وفق ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، بحسب ما ورد في السنة النبوية، وخص الله تعالى بعض الليالي والأيام بمزيد فضل وبركة، تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم.

أدعيه شهر رجب

ولفتت الدار إلى أنّ هناك بعض الليالي يُفضَّل إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات والدعاء، وقد نص العلماء على هذه الليالي، وهي ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وهناك صيغة للدعاء في أول أيام الشهور الهجرية، ومنها أدعية شهر رجب، للدعاء به في أول ليلة، وذلك لتكون أيام الشهر خير وبركة لصاحبها.

دعاء بصوت مفتي الجمهورية

وبخصوص أدعيه شهر رجب، فإنها لا تختلف عن الأدعية التي يرددها المسلمون في بداية الشهور الهجرية، ونشرت دار الإفتاء دعاء بصوت الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر الصفحة الرسمية للدار بموقع «فيس بوك»، وقال في تسجيل صوتي: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».