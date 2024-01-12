«زراعة القاهرة»: البرسيم والطماطم والموالح الأعلى إنتاجا في المحافظة

أكدت محافظة القاهرة أن المساحة الكلية على مستوى المحافظة 3085.12 كيلو متر مربع، والمساحة المأهولة 190.42 كم مربع، والمساحة المأهولة وفق المساحة الكلية 6%، والمساحة المأهولة في المنطقة الشمالية 36%، والمساحة المأهولة في المنطقة الغربية 28%، والمنطقة الشرقية 6%، والمنطقة الجنوبية 4%.

مساحة الأر ض المنزرعة

وأشار التقرير بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالقاهرة إلى أن إجمالي مساحة الأرض المنزرعة والأراضي التي تم استصلاحها على مستوى المحافظة 40828 فدان مقسمة كالتالي، 9386 فدان بنسبة 23% هي مساحة الأرض المنزرعة، و31442 فدان بنسبة 77% مساحة الأرض التي تم استصلاحها من إجمالي الأرض المنزرعة والمستصلحة بالمحافظة.

المساحة المحصولية بالقاهرة

وأوضح التقرير أن إجمالي المساحة المحصولية بالقاهرة عام 2020 نحو 529 فدان، بينما عام 2021 بلغت 374 فدانا ما يعنى انخفاض تلك المساحة بنسبة 29%، بينما بلغ إجمالي المساحة المحصولية عام 2022 نحو 484 فدان بارتفاع قدره 9% عن سنة الأساس على مستوى محافظة القاهرة .

وتابع التقرير أن زراعة المحاصيل الرئيسية تتركز في حيي المعادي والمطرية وبلغ انتاج البرسيم 3992 طن، وإنتاج الذرة الصيفي 813.7 طن، وبلغ انتاج القمح الشتوي 63.9 طن، وإنتاج الذرة الشامي 51.9 طن.

وفيما يتعلق بإنتاج الخضراوات على مستوى المحافظة، أوضح التقرير أن أعلى نسبة إنتاج من الخضراوات على مستوى المحافظة كان لمحصول الطماطم وبلغ 42.1% ثم محصول الباذنجان بلغ 27.1%، وأقل نسبة انتاج من الخضراوات على مستوى المحافظة كان لمحصول البامية حيث بلغ 0.1% يليه محصول الملوخية 0.2% ثم محصول الكرنب على مستوى المحافظة .

وفيما يتعلق بإنتاج الفواكه على مستوى محافظة القاهرة، أكد التقرير أن أعلى إنتاج من الفواكة كانت انتاج الموالح وبلغ 646 طن، يليه انتاج التين 115.2 طن ثم إنتاج الزيتون 9.8 طن وأقل انتاج من الفتاكة كانت المانجو بلغت 4.2 طن.