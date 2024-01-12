شركات السياحة: بدء أشهر الذروة لسفر المواطنين المصريين للعمرة غدا

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أشهر الذروة لسفر المصريين للعمرة ستبدأ غدا، موضحا أن أشهر ذروة السفر للعمرة بمصر تكون خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، موضحا أنّ أعداد المعتمرين المصريين بنهاية موسم العمرة الجارى ستبلغ أكثر من 550 ألف معتمر.

أسعار رحلات العمرة

وأضاف الغمري، لـ«الوطن»، أنّ هناك إقبالًا جيدًا من الأسر المصرية على حجز رحلات العمرة خلال شهر رجب ولاسيما خلال فترة إجازات منتصف العام الدراسي والتي ستبدأ أواخر الشهر الجاري، مشيرا إلى أن أسعار رحلات العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي تبدأ من نحو 30 ألف جنيه وذلك للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 13 يوما.

برامج العمرة الاقتصادية

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن غالبية حجوزات رحلات العمرة خلال رجب اتجهت نحو البرامج الاقتصادية دون الـ 4 و5 نجوم وذلك لملائمة سعرها للشريحة الكبرى التي تحرص على السفر للعمرة، لافتا إلى أن تزامن إجازات منتصف العام الدراسي هذا العام مع شهر رجب الحالي رفع من أعداد المواطنين المسافرين للعمرة.