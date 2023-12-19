«الغرف السياحية»: 355 ألف مصري سافروا إلى السعودية عبر بوابة العمرة منذ سبتمبر

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ عدد المصريين الذين سافروا إلى المملكة العربية السعودية عبر بوابة العمرة المصرية منذ سبتمبر الماضى وحتى الآن تجاوز حاجز 355 ألف مواطن، لافتا إلى أنّهم حصلوا على تأشيرات عمرة وزيارة شخصية وسياحية وبعض التأشيرات الأخرى التى يستوجب حصول حاملها على باركود البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

عمرة منتصف العام الدراسي

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ غالبية المواطنين الذين سافروا إلى السعودية من خلال بوابة العمرة كانوا حاصلين على تأشيرة عمرة من خلال برنامج تم تنظيمه بواسطة شركات السياحة، مشيرا إلى أنّ أعداد المعتمرين المصريين بدأت في الزيادة خلال الشهر الحالي، على أن تصل إلى ذروتها خلال إجازات منتصف العام الدراسي.

عمرة رجب

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أنّه وفقا للمؤشرات الحالية ووجود رغبة كبيرة من المواطنين المصريين للسفر للعمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان المقبلين، يُتوقع أن يتخطى عدد المسافرين إلى السعودية عبر بوابة العمرة المصرية بنهاية الموسم الحالي حاجز الـ600 ألف مواطن.