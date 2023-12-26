شركات السياحة: أسعار برامج العمرة خلال رجب تبدأ من 28 ألف جنيه

أكد علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار عمرة شهر رجب ستبدأ من 28 ألف جنيه وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية التى يبلغ مدتها نحو 13 يومًا، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم خلال هذا الشهر ستصل إلى نحو 60 ألف جنيه للبرنامج الذي يبلغ مدتها نحو 10 أيام، ويكون تسكين المعتمرين في الغرفة الواحدة رباعي.

عمرة المولد النبوي والإسراء والمعراج

وأضاف الغمري، لـ«الوطن»، أنّ هناك زيادة طفيفة ستطرأ على أسعار برامج العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي التي تتزامن مع شهر رجب، والذي سيبدأ يوم 13 يناير 2024، كما سترتفع أيضا خلال عمرة الإسراء والمعراج التي تشهد سفر المعتمرين لأداء العمرة، خلال الأسبوع الأخير من شهر رجب وتستمر لبضعة أيام من شهر شعبان من العام الهجري 1445.

شركات السياحة تخفض هامش ربحها لـ3%

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّ إقبال المواطنين على السفر لعمرة شهر رجب «معقول» حتى الآن، موضحًا أن غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لجأت حاليا لتقليل هامش ربحها برحلات العمرة إلى نحو 3%، تقديرا للظروف الاقتصادية للأسر المصرية، ولجذب أكبر عددٍ من المعتمرين.