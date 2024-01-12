مساحات وأسعار محلات سوق الجملة الجديد في برج العرب بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن مواعيد بدء حجز محلات سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، وذلك خلال الفترة من الاثنين 15 يناير ولمدة شهر متواصل، ولتجار الحضرة من الخميس 19 فبراير حتى 21 مارس، ومن المقرر تقديم الطلبات بديوان عام محافظة الإسكندرية بالإدارة العامة لخدمة المواطنين من 9 صباحا وحتى 1 مساء.

مساحات المحلات

وحددت محافظة الإسكندرية مساحات المحلات التي سيجري حجزها في المرحلة الأولى لسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، والمخصصة للتجار المرخص لهم بسوق الحضرة للخضار والفاكهة «الوكالة»، وسوق العامرية للجملة، حسب مساحة الوحدة.

وهناك 3 مساحات حددتها محافظة الإسكندرية بهذه المرحلة، حيث تطرح وحدات «محلات التجزئة» 26 مترا، ووحدات الجملة 165 مترا، ووحدات الجملة والتعبئة 530 مترا.

أسعار المحلات

ولاستغلال محلات سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، حددت اللجنة المختصة سعر الوحدة لتجار التجزئة بمساحة 26 مترا، ليكون بسعر 66 ألف جنيه، ومحل الجملة مساحته 165 مترا بسعر 266 ألف جنيه، فيما يأتي سعر محل الجملة والتعبئة ومساحته 530 مترا بسعر 720 ألف جنيه، ومن المقرر السداد بعد فحص الطلبات وإجراء القرعة لكل مساحة على حده.

وقررت اللجنة المختصة في حال التسكين بموقع متميز، أن يزيد السعر بنحو 10% عن سعر الوحدة العادية.