بدء أعمال إنشاء كوبري البراهمة في قرية الكولة بسوهاج

أعلن لطفي الشريف، رئيس مركز ومدينة أخميم بسوهاج، عن بدء العمل في فك وإزالة كوبري البراهمة بقرية الكولة، استعدادًا لإنشاء كوبري جديد يخدم الأهالي.

تنسيق العمل وضمان سير العملية بسلاسة

وتولى عادل شعراوي، رئيس قرية الكولة، متابعة العملية بشكل مستمر، بالإضافة إلى مساعدة وتوجيه فريق العمل، وقام أيضًا يسري أحمد، سكرتير الوحدة، وفنيي التنظيم بدورهم في تنسيق العمل وضمان سير العملية بسلاسة.

تحسين حركة المرور وتسهيل حركة السكان

من المتوقع أن يكون الكوبري الجديد محطة تنمية مهمة في المنطقة، حيث سيسهم في تحسين حركة المرور وتسهيل حركة السكان والمركبات، وسيعمل الكوبري الجديد على تعزيز ربط المناطق المجاورة وتوفير وسيلة تنقل آمنة وسلسة للأهالي.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية في مركز ومدينة أخميم، وتحقيق رؤية تحسين الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.