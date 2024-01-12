32 منطقة تتأثر بالسدة الشتوية في سوهاج.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أماكن ومواعيد السدة الشتوية التي تستمر حتى 7 فبراير المقبل، حيث تتعرض 32 قرية ونجع ومدينة لنقص المياه السطحية بنهر النيل، ما يؤدي لضعف المياه وقطعها بعدة أماكن خلال تلك الفترة.

أماكن قطع المياه بسوهاج

وأوضحت مياه سوهاج، أن الأماكن المتأثرة بالسدة الشتوية خلال ساعات النهار تضم قرى ومدن أدفا وأولاد نصير ونجع النجار وبلصفورة والصلعا والكوامل وقرى أخميم وحي الكوثر والسلاموني والصوامعة شرق ونجع عبد النبي والعيساوية شرق ونينة الشرقية والغربية والمحامدة القبلية والكولا ومصنع البوتاجاز ونجع مزيد والمنطقة الصناعية بالأحايوة وقرية جزيرة طوخ وأولاد حمزة ونجوع الصوامعة ومدينة أخميم والأحايوة شرق وقرية الأبعادية ومزاتا والشيخ جبر وكوم الصعايدة ونجع الطينة وقرية نجوع مازن شرق، مع العلم بأنه سيتم الإعلان المسبق عن موعد القطع ليتمكن المواطنون من اتخاذ التدابير اللازمة.

بينما تشهد عدة قرى ضعفا في المياه بالأدوار العليا، خلال فترة النهار أثناء تشغيل المحطات الارتوازية، وذلك في مدينة سوهاج ودار السلام.

تشغيل محطات ارتوازية

وتتخذ مياه سوهاج احتياطاتها خلال السدة الشتوية بتشغيل جميع المحطات الارتوازية لتلبية احتياجات المواطنين من المياه خلال تلك الفترة، حيث تعمل المحطات الارتوازية كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل.