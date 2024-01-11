خريطة قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات في سوهاج غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج قطع الكهرباء غدا الجمعة، بعدة أماكن خلال الفترة الصباحية بإطار خريطة الصيانة الدورية التي تعتمدها هندسة كهرباء طما للمناطق التابعة لها، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

مواعيد قطع الكهرباء غدا

كشف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج عن مواعيد وأماكن قطع الكهرباء اليوم كالتالي، حيث جاء به «بناء على ما ورد من هندسة كهرباء طما، بأنه يتم فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة الدورية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر غدا الجمعة، بقرى العزبة المستجدة و الشيخ عمار و كوم أشقاو كوم السعادة بعد فصل مغذى العزبة للصيانة.

نصائح للمواطنين بأماكن قطع الكهرباء

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء غدا الجمعة بتوفير مغذ بديل خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والبريد.