بدء موسم توريد القصب إلى مصانع سكر جرجا في سوهاج الاثنين المقبل

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في المنيا «مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة»، أنه سيتم توريد محصول القصب المتعاقد عليه إلى مصانع سكر جرجا في محافظة سوهاج، وذلك بداية من الاثنين المقبل الموافق 15 يناير وحتى 13 مارس المقبل، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص كافة تكاليف النقل بالكامل.

توريد قصب السكر لمصنع سكر جرجا

ويأتي ذلك نظرا لانخفاض كمية القصب المتعاقد عليها مع مصانع سكر أبوقرقاص لموسم 2023-2024، عن الكمية اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، والتزاما من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مع المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي المتعاقدين لهذا الموسم.

التنسيق مع مهندسي المناطق لتوريد محصول القصب

وناشدت الشركة المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي، المتعاقدين مع المصنع هذا الموسم، التوجه إلى مكاتب التخصيصة للتنسيق مع مهندسي المناطق لتوريد محصولهم من القصب إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، كما تأمل إدارة الشركة التعاون الدائم مع عملائها.