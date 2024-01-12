بدء إجراء مقابلات وظيفة النيابة الإدارية لدفعة 2023 غدا.. وتعليمات مهمة

تنطلق غدا السبت أولى مرحلة المقابلات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، وذلك بمقر رئاسة الهيئة في ميدان النجدة في مدينة السادس من أكتوبر لعدد 18 جامعة وهي: القاهرة - بنها - الزقازيق - أزهر طنطا - طنطا - أزهر دمنهور - أزهر تفهنا - حلوان - أزهر الفيوم - الاسكندرية - المنصورة - بني سويف - أزهر أسيوط - عين شمس - دمياط - بورسعيد - المنوفية شبين الكوم - السادات.

تفاصيل المقابلة

وتجرى مقابلات النيابة الادارية لدفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة، ويكون الاختبار عبارة عن دخول عدد 10 متقدمين أمام اللجنة المنوظ بها الاختبار، والأسئلة غالبا ما تكون في فروع القانون الإداري أو في مجمل القوانين.

تعليمات من النيابة بخصوص المقابلة

ووضعت النيابة العامة عددا من التعليمات لإجراء المقابلات، والتي يجب على المتقديمن الالتزام بها، ومنها تأكيد الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم، وتأكيد حضور الاختبار بدون الهاتف المحمول، وضرورة ارتداء الكمامة.