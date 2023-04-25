خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.. تعرف عليها

كشفت مصلحة الأحوال المدنية عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أول مرة عند سن 15 سنة، وفقًا بما أعلنته منصة وزارة الداخلية، ويتطلب الأمر التوجه إلى السجل المدني للحصول على تلك الخدمة بداية من الغد مع عودة العمل بالمصالح الحكومية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وتتضمن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من مصلحة الأحوال المدنية التابع لها محل الإقامة أو من الإدارة العامة للأحوال المدنية في العباسية، التالي:

- تقديم استمارة بطاقة الرقم القومي بعد ملء البيانات.

- في حالة استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة يجب حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد توضح عمر من يستخرج البطاقة أول مرة 15 سنة.

- صورة ضوئية من بطاقة الضامن (الأب - الأم) أو الأخ الأكبر في حالة عدم وجود الأبوين.

وتنشر «الوطن»، مستندات يلتزم إحضارها لتغير البيانات في بطاقة الرقم القومي مثل (الحالة الاجتماعية- المهنة- الإقامة)، كالتالي:

- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

- استيفاء الأختام من الجهة العمل سواء كانت حكومية أو قطاع خاص لإثبات الوظيفة الخاصة به

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعـد الاطلاع عـلى الأصل «لأصحاب النشاط التجاري».

- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالي أو جواز سفر لإثبات شخصية المواطن عند تغيير محل الإقامة.

- اعتماد بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.