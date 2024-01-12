سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة.. الأكثر انتشار في الأسواق

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا بين المواطنين، إذ سجل الجرام منه نحو 3220 جنيهًا.

أسعار الذھب الیوم

وتنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-1-2024، آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية في بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الجمعة 12-1-2024، نحو 3220 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال بداية التعاملات 3680 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، وهو الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 12-1-2024 في نهاية التعاملات 2760 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات نحو 25 ألفا و760 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.