سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات.. اعرف بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب أن سعر الجرام من عيار 21 نحو 3180 جنيهًا، وهو الأكثر انتشارًا بين المواطنين، ويشهد سوق الخام الأصفر حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام الأخيرة منذ أن أعلنت البنوك عن طرح شهادات استثمار ذات عائد 27% و23.5%.

أسعار الذھب الیوم

تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس 11-1-2024، حسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية في منتصف التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم الخميس 11-1-2024، نحو 3180 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال منتصف التعاملات 3634 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، وهو الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 11-1-2024 في نهاية التعاملات 2725 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات نحو 25 ألفا و440 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.