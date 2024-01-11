خبير: إقبال المواطنين على البيع للاستفادة من شهادات الـ27% وراء تراجع سعر الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب مستقرة في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3190 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات لتسجل مستوى 2031 دولارًا.

وأضاف أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 3646 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2734 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2127 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25520 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 45 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات أمس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3230 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3185 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 9 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2030 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2021 دولارًا.

وفي سياق متصل، شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع في الأسواق المحلية، تزامنًا مع صرف استحقاقات شهادات الفائدة ذات العائد 25%.

تراجع أسعار الذهب مع طرح شهادات جديدة

أوضح إمبابي، أنّ التراجع ناتج عن زيادة في المعروض نتيجة توجه المواطنين لبيع ما في حيازتهم من الذهب، والاستفادة من العائدات الشهرية للشهادات ذات العائد 27% التي طرحتها البنوك مؤخرًا، لافتا إلى أنّ تراجع القوة الشرائية لدخل الأسرة بفعل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، جعل الشهادات البنكية خيارًا مناسبًا لتسحين مستوى المعيشة خلال الوقت الحالي.

ولفت إلى أنّ ارتفاع المعروض أدى إلى تراجع نسبي في الأسعار، لكنه أحدث نوعًا من التوازن بين العرض والطلب، في ظل رغبة كثير من المواطنين في التحوط والحفاظ على قيمة أموالهم.