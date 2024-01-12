«المصرية للقانون الدولي»: مثول إسرائيل أمام «العدل الدولية» سابقة تاريخية

قالت الدكتورة غادة حلمي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن الجلسة الأولى للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة، أشارت إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذيه الأساسية والأدوية، وكل المساعدات الإنسانية الأخرى، واثبتت بالأدلة أن هناك بالفعل قذف متعمد، وإبادة جماعية في قطاع غزة.

أحكام محكمة العدل الدوليه نهائية غير قابلة للطعن

وأضافت خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن أحكام محكمة العدل الدوليه نهائية غير قابلة للطعن، وفقًا لميثاق محكمة العدل الدولية، ولكن متوقع أن إسرائيل ستطالب بحق الدفاع الشرعي في جلسة الاستماع الثانية التي ستلتزم اليوم بأن كل هذه الأفعال كان لمجرد الدفاع عن النفس.

سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لإسرائيل

وأشارت إلى أن مثول إسرائيل هذه المرة أمام محكمة العدل قد يكون ناجم عن خوف من جدية دولة جنوب أفريقيا وما لديها من دلائل لمنع الإبادة، وهذه تعتبر سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لدولة إسرائيل، مشيرة إلى أنه سيكون هناك في الجلسة قاضي من جنوب أفريقيا وقاضي من إسرائيل وهو أهارون باراك.