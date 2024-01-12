«الإنتاج الحربي»: تصنيع عدادات كهرباء ذكية مؤمنة ضد محاولات سرقة التيار

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي إنتاجها عدادات كهرباء ذكية مُؤمنة ضد أي محاولة لسرقة التيار، وعدادات مياه بأنواع مختلفة، وعدادات غاز مسبقة الدفع، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك خلال داخل شركة المعصرة للصناعات الهندسية «مصنع 45 الحربي».

وأجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، جولة تفقدية في المصنع، لمتابعة تطورات العملية الإنتاجية في المصنع، فضلاً عن المخازن الخاصة به، وكان من بينها تفقد عملية تصنيع العدادات المختلفة داخل هذا المصنع.

توجيهات وزارية

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتخلص من أصناف الخردة المتواجدة بالشركة، وذلك عن طريق مزايدة علنيه على أن يتم النشر على كافة الشركات التابعة للوزارة أولا للاستفادة من هذه الأصناف وذلك وفق احتياجات كل شركة، أيضا وجه بضرورة تكهين المعدات المتهالكة والتي أصبحت قيمتها الدفترية صفر مع العمل الدائم نحو الحفاظ ورفع كفاءة الماكينات التي يتم تحميلها بالأعمال المختلفة أثناء عمليات التشغيل.

وعقد الوزير لقاء مع العاملين، واستمع لمطالبهم، وتطلعاتهم لتحسين بيئة العمل، موجهًا بدراسة أفكارهم، وحرصه على الاستفادة من أفكار العاملين لتطوير العملية الإنتاجية.

بناء الجمهورية الجديدة

وأكد الوزير اهتمامه باتخاذ القرارات التي من شأنها ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإثابة المُجيدّين ومعاقبة المتكاسلين ليس، مشدداً على أنه لا يوجد مكان داخل الإنتاج الحربى لأي متقاعس عن تنفيذ الأعمال الموكلة له ، مضيفا أنه بالرغم من التحديات التي نلمسها جميعاً خلال الفترة الحالية نتيجة للظروف الإقليمية والدولية إلا أنه ينبغي أن يؤمن كل شخص في الإنتاج الحربي بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة لاستكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وتعد الصناعة هي الداعم الأهم للاقتصاد في المرحلة القادمة، ما سيتحقق بالمزيد من العمل الدؤوب والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجيـة.