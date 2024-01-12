«زراعة القاهرة»: 21 مصنعًا لإنتاج الجبنة والمربات أغلبها في المطرية والسلام

كشف تقرير محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية الزراعة حول الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية بالمحافظة وجود 6 مصانع لإنتاج المخللات بطاقة إنتاجية 540 طنًا سنويا على مستوى المحافظة، و3 مصانع لإنتاج الجبنة البيضاء بطاقة 905 طنا سنويا، و7 مصانع لإنتاج الحلاوة بطاقة 9022 طنا سنويا، ومصنعين لإنتاج المكرونة بطاقة 12 ألف طن سنويا، ومصنع لإنتاج الشربات بـ125 طنا، ومصنع لإنتاج المربات 125 طنا سنويا، ومصنع إنتاج العصائر بطاقة 100 طن سنويا.

مصانع القاهرة

وأشار تقرير محافظة القاهرة إلى وجود 3 مصانع لإنتاج الجبنة البيضاء في حي المطرية، و4 مصانع لإنتاج المخللات في المطرية وواحد في السلام وآخر في المعادي، أما مصنع المربات في المعادي، ومصنع العصائر في السلام، ومصنعين حلاوة طحينة بالمطرية و5 مصانع في المعادي، ومصنعين للمكرونة، واحد في السلام وآخر في المعادي، ومصنع للشربات في السلام.