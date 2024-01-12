انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي في كفر الشيخ غدا.. اعرف الجدول

تنطلق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، غدا السبت، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي والتي تبدأ غدا السبت 13 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 24 يناير 2024، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، في وقت سابق، فإنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

- السبت 13 يناير 2024: مادتي اللغة العربية والأحياء.

- الاثنين 15 يناير 2024: مادتي الرياضيات والفلسفة والتفكير العلمي.

- الأربعاء 17 يناير 2024: مادتي اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء.

- الاثنين 22 يناير 2024: مادتي الفيزياء والجغرافيا.

- الأربعاء 24 يناير 2024: مادتي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.