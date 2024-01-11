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أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في بورسعيد.. اعرف الأوراق المطلوبة

كتب:

هبة صبيح
08:27 ص | الخميس 11 يناير 2024
أماكن فحص المقبلين على الزواج

أماكن فحص المقبلين على الزواج

قال دكتور وليد عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد، إنَّ وزارة الصحة توفر مكانًا لمبادرة فحص المقبلين على الزواج في محافظة بورسعيد في شارع 23 يوليو بحي المناخ في مجمع الشفاء الطبي، مؤكّدًا أهمية إجراءه قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 15 يومًا. 

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنَّه يتمّ تحديد موعد الكشف الطبي على المقبلين على الزواج في بورسعيد، ثم تلقي الخدمة وانتظار استلام شهادة طبية بنتيجة الفحص الطبي للعروسين المقبلين علي الزواج.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية 

ولفت إلى أنَّ الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية تتضمن ما يلي:

- بطاقة الرقم القومي للشخص المقبل على الزواج «سارية».

- صورة الرقم القومي للمرأة المقبلة على الزواج «سارية».

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