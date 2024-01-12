مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لأطفال مستشفى 57357

نظمت شركة مصر للطيران جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفى 57357 داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب لتعريفهم بمجال السفر والطيران، ولإدخال البهجة والسرور عليهم، والتعرف على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة، وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية مصر للطيران اهتمامًا كبيرًا.

أجهزة الطيران التمثيلي المختلفة

وقالت شركة مصر للطيران فى بيان صحفى اليوم، إن جولة الأطفال داخل الأكاديمية بدأت بالاستمتاع بتجربة الطيران داخل أجهزة الطيران التمثيلي المختلفة، والمتمثلة في بعض طرازات الطائرات المخصصة لتدريب الطيارين، وكذلك الاستماع إلى تعليمات السلامة والأمان على متن الطائرة وغيرها من مراحل السفر المختلفة، والتعرف على طبيعة عمل الضيافة الجوية على متن الطائرة من خلال جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET؛ وجهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على تقديم الخدمات للركاب CST.

الدعم العلمي والتربوي

وأشارت الشركة إلى أن هذه الجولة تأتي كجزء من الدعم العلمي والتربوي الحديث للأطفال، عن طريق المحاكاة لكي يخوضوا تجربة جديدة تساعدهم في اكتشاف عالم السفر والطيران.

وحرصت مصر للطيران على الاحتفال مع الأطفال بحلول العام الجديد وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بحسن الاستقبال وبتجربتهم الممتعة داخل نماذج المحاكاة، والتعرف على مهام قائد الطائرة والضيافة الجوية.

وقدمت إدارة مستشفى 57357 الشكر لمصر للطيران على هذه اللفتة الطيبة، وحرص الشركة الوطنية على دعم المستشفي منذ سنوات في مختلف مجالات السفر والطيران.