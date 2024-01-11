«مصر الطيران» الناقل الرسمي لنجمي كرة اليد أحمد الأحمر وإبراهيم المصري

قالت شركة مصر للطيران إحدى شركات الطيران المملوكة للدولة، إنّ الشركة وقّعت بروتوكول تعاون تسويقي مع نجمي كرة اليد المصرية أحمد الأحمر لاعب نادى الزمالك و إبراهيم المصري لاعب النادي الأهلي؛ لتكون مصر للطيران الناقل الرسمي للنجمين، لافتة إلى أنّ الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية هو من وقع البروتوكول من قبل الشركة.

اهتمام مصر للطيران بالرياضة

وأضافت الشركة، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرص مصر للطيران على الاهتمام بالرياضة وتشجيعًا للشباب المصري ممن يمتلكون مواهب ومهارات في مختلف المجالات وخاصة الرياضة.

السيرة الذاتية للاعبين

وأوضحت الشركة أنّ اللاعب أحمد الأحمر حصل مع منتخب مصر على 5 بطولات أمم إفريقيا لكرة اليد و حصل مع نادي الزمالك على الدوري المصري 7 مرات، و4مرات على كلٍ من بطولة السوبر المصري وكأس مصر ، و6مرات على أبطال الدوري الإفريقي و كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي، كما احترف بعدة أندية أسيوية وخليجية حصل خلالها على العديد من الألقاب، فيما يعد اللاعب إبراهيم المصري نجم منتخب مصر والنادي الأهلي من أفضل مدافعي العالم في أخر نسختين من كأس العالم 2021 و2023 وأولمبياد طوكيو 2020، كما حصل مع النادي الأهلي على كأس السوبر الإفريقي 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس الكؤوس الإفريقية 3 مرات.

ومن جهتهما أعرب اللاعبان عن سعادتهما بالتعاون مع الصرح الوطني العريق مصر للطيران، متمنيين تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات مع مصر للطيران.